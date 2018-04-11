В детсадах Екатеринбурга пройдёт день открытых дверей

В Екатеринбурге в субботу, 14 апреля, во всех детских садах города состоится день открытых дверей. Мероприятие пройдет с 10 до 13 часов. Родителям, чьи дети планируют пойти в муниципальный детсад в 2018/2019 учебном году, покажут садики изнутри и расскажут всё об их работе.

Как уточнили Е1.RU в Департаменте образования Екатеринбурга, родители смогут задать вопросы о комплектовании детских садов, получить консультации специалистов в области дошкольного образования.

Родителям расскажут и покажут, в каких условиях будут находиться их дети, как, например, обустроен пищеблок, как выглядят группы, раздевалки и так далее, а главное — по каким программам будут заниматься малыши.

С программой дня открытых дверей можно ознакомиться на сайтах детских садов. Полезнее выбирать для визита тот садик, в который пойдёт ваш ребёнок. Но можно сходить на экскурсию и в другие, посмотреть, как там всё организовано.