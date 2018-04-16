В Екатеринбурге завели дело после нападения на главреда «Областной газеты»

Как сообщалось ранее, вечером 12 апреля на Полянина во дворе его дома напали двое неизвестных, ударив сзади арматурой. По словам пострадавшего, он получил ушибы, сотрясение мозга и перелом ребра. Полянин связал инцидент с январским материалом в «Областной газете», посвященным «коммунальным войнам» в столице Среднего Урала.

"Сотрудники из подразделения дознания отдела полиции №5 УМВД по Екатеринбургу возбудили уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — сказал Горелых.

Он отметил, что полицейские отрабатывают различные версии случившегося и предпринимают меры, чтобы установить личности нападавших.