В Екатеринбурге завели уголовное дело на сотрудницу детсада, которая воспитывала детей с помощью собачьих команд и насилия

Правоохранительные органы Екатеринбурга завели уголовное дело на воспитательницу местного детского сада N473 Елену С., которую подозревают в издевательствах над детьми. Об этом сообщает

Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу.

"Службой дознания отдела полиции N6 возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка)", — сказано в сообщении.

О проверках в данном детском саду сообщалось еще в феврале. При этом, как писало

"Интерфакс" , о том, что воспитательница издевается над детьми, родителям стало известно еще в ноябре 2017 года. Тогда же они обратились в правоохранительные органы. По итогам прокурорской поверки выяснилось, что Елена С. не имела права работать воспитательницей. Заведующая детсадом Лариса Миншатова пообещала проверяющим органам, что воспитатель отстранена от контакта с детьми. Однако позднее выяснилось, что это не так.

1 февраля 2018 года стало известно, что Следственный комитет все же заинтересовался скандальной историей в детском саду. Александр Шульга , старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области по взаимодействию со СМИ сообщал, что СК «проверяет информацию» о том, что воспитательница «применяет в отношении детей недозволенные методы воспитания, физическое и психологическое насилие».

В частности, следователи допрашивали сотрудников детского сада и родителей, чьи дети посещали группу, в которой работала Елена С. По словам потерпевших, женщина использовала сомнительные методы воспитания детей: била их и обзывала.

Чтобы ребенок все съел во время обеда, она била его столовой ложкой по губам и зубам, а когда челюсть приоткрывалась, насильно засовывала туда пищу, рассказывала сайту

66.ru одна из родительниц. Также, по ее словам, во время «тихого часа» детям строго запрещалось ходить в туалет, за непослушание ребенка наказывали одиночным заключением в закрытой спальне. Если же ребенок описался, воспитательница тыкала его в лужу лицом.

"Мой ребенок однажды встал передо мной на колени и просил, чтобы я его не отводила в сад. Позже он рассказал мне, как воспитатель швыряла его на кровать, снимала штаны и била ложкой по половым органам со словами: «Ты не мужик, я тут главная, ты должен меня слушаться, это мой детский сад!» Той же ложкой она била его по пальчикам на ногах, по коленям. Я замечала мелкие синячки, но думала, что они остаются от активных игр ребенка. Да и она нас всех успокаивала, не было повода не доверять. Еще мой ребенок начал бояться высоты, оказалось, что она сажала его на шкафчики в качестве наказания", —

цитировал

портал рассказ мамы одного из пострадавших детей.

По словам другой мамы, Екатерины Чащаевой, ее сына воспитатель во время обеда схватила за горло и сказала: «Ешь, а то задушу!» «Потом мне рассказали бывшие сотрудники, что она пинала его по ногам, засовывала ему ложку с едой до рвоты, он синел, плакал, а потом заставляла эту рвоту съесть», — рассказывала женщина порталу

66.ru По ее словам, многие сотрудники детского сада в неофициальных разговорах с родителями подтверждали неадекватность поведения воспитательницы. При своих коллегах Елена С. не особо подбирала выражения при обращении к детям. Многие коллеги воспитателя утверждают, что неоднократно слышали команды вроде «Ко мне!», «Сидеть!», «К ноге!», несколько раз шутила с собачниками, проходящими мимо детской площадки: «О, собачки, мясо, наверно, хотят, а вот у меня сколько мяса тут бегает».

Самим детям, по словам родителей, воспитательница угрожала, что если они расскажут о происходящем в детском саду родителям, то те их больше никогда не заберут домой. Некоторым детям, по словам родителей, после этого потребовалась помощь психолога.