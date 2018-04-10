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Не менее 20 детских садов построят в «Новой Москве» за два года
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Не менее 20 детских садов построят в «Новой Москве» за два года 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Новые детские сады обеспечат местами порядка пяти тысяч малышей Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).
Не менее 20 детских садов планируется возвести в Новой Москве за два года.
— Это более чем значительная прибавка, если учесть, что за предыдущие пять лет в «Новой Москве» возвели 32 детских сада, — рассказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
По его словам, столица профинансирует строительство восьми детских садов. Поручение на финансирование этих работ дал мэр города Сергей Собянин по просьбам жителей ТиНАО. Остальные объекты возведут девелоперы.
Новые детские сады обеспечат местами порядка пяти тысяч малышей Троицкого и Новомосковского административных округов, передает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
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