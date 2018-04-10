За два года в ТиНАО построят 15 школ по индивидуальным проектам — Собянин

Новые школы появятся в Троицком и Новомосковском административных округах. Всего за два года там построят 15 объектов с благоустроенными территориями и спортплощадками, сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

"Они расположатся там, где идет самое активное строительство жилья — это Сосенское, Внуковское, Десеновское и Московский", — написал мэр. Он уточнил, что учреждения рассчитаны на 13 тысяч школьников.

Каждое здание построят по индивидуальному проекту, добавил Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что за последние годы на территории ТиНАО построены десятки детских садов, поликлиник и школ. В ближайший год в округе введут в эксплуатацию еще три образовательных объекта. Там построят два детских сада и школу.

В по всему городу за последние семь лет построили почти 300 образовательных учреждений: 210 детских садов и 81 школу.