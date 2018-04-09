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В Кондинском районе проверят информацию о падении снежной глыбы на детей
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В Кондинском районе проверят информацию о падении снежной глыбы на детей 

АиФ Югра 4 часа назад
Фото: АиФ Югра
В Кондинском районе организована процессуальная проверка по сообщению, опубликованному в СМИ. Стало известно, что 6 апреля 2018 года в поселке Междуреченский на двух воспитанников детского сада во время прогулки с крыши здания упала снежная глыба.
Как сообщает пресс-служба следственного комитета по ХМАО — Югре, на данный момент здоровью детей ничего не угрожает.
Специалистам предстоит установить объективные обстоятельства произошедшего и оценить действия лиц, ответственных за безопасность детей. Также в ходе проверки будут опрошены работники детского сада и изучена служебная документация и должностные инструкции работников. После проведения полного комплекса проверочных мероприятий следователи СКР примут процессуальное решение.
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