В Кондинском районе проверят информацию о падении снежной глыбы на детей

В Кондинском районе организована процессуальная проверка по сообщению, опубликованному в СМИ. Стало известно, что 6 апреля 2018 года в поселке Междуреченский на двух воспитанников детского сада во время прогулки с крыши здания упала снежная глыба.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета по ХМАО — Югре, на данный момент здоровью детей ничего не угрожает.

Специалистам предстоит установить объективные обстоятельства произошедшего и оценить действия лиц, ответственных за безопасность детей. Также в ходе проверки будут опрошены работники детского сада и изучена служебная документация и должностные инструкции работников. После проведения полного комплекса проверочных мероприятий следователи СКР примут процессуальное решение.