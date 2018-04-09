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Школьники из Текстильщиков получили дипломы соревнований имени Носова по авиамоделированию
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Школьники из Текстильщиков получили дипломы соревнований имени Носова по авиамоделированию 

Управа района Текстильщики 4 часа назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Призерами городского конкурса имени Носова по простейшим авиамоделям «Новые вершины» стали воспитанники Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара, который расположен в районе Текстильщики.
— Авиамоделирование — одно из старейших направлений обучения во Дворце творчества. Педагог Владимир Нидилько строит с детьми модели самолетов уже больше 40 лет. Наши юные конструкторы получили две награды: диплом лауреата первой степени в классе «Парашют» и диплом лауреата третьей степени в классе «Вертолет-муха», — рассказала специалист по связям с общественностью Дворца творчества Анна Бондаренко.
Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)
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