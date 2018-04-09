Школьники из Текстильщиков получили дипломы соревнований имени Носова по авиамоделированию

Призерами городского конкурса имени Носова по простейшим авиамоделям «Новые вершины» стали воспитанники Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара, который расположен в районе Текстильщики.

— Авиамоделирование — одно из старейших направлений обучения во Дворце творчества. Педагог Владимир Нидилько строит с детьми модели самолетов уже больше 40 лет. Наши юные конструкторы получили две награды: диплом лауреата первой степени в классе «Парашют» и диплом лауреата третьей степени в классе «Вертолет-муха», — рассказала специалист по связям с общественностью Дворца творчества Анна Бондаренко

Напомним, что Дворец творчества детей и молодежи имени Гайдара расположен по адресу улица Шкулева, дом 2, строение 1. (мю)