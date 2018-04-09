Татьяна Телегина помогла сотням детей-сирот

В филиале «Вешняки» Центра содействия семейному воспитанию «Центральный» (ЦССВ) состоялся День аиста.

На мероприятие были приглашены заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Алла Дзугаева, начальник отдела социальной защиты населения района Вешняки Татьяна Терентьева и др.

Дню аиста в столице в этом году исполнилось пять лет. За этот срок Москва немалого добилась.

Алла Дзугаева рассказала, что в 2012 году количество детей, воспитывавшихся в детдомах Москвы, составляло порядка 5 тысяч человек, в то время как сейчас в банке данных лишь 1600 детей. Сложность заключается в том, что из этих оставшихся ребят первая группа здоровья только у 38 детей, а остальные имеют те или иные проблемы со здоровьем. А для воспитания детей с проблемами в развитии требуется не только желание воспитывать, но и определённые навыки.

Алла Зауровна подчеркнула, со своей стороны столица делает многое, чтобы можно было устроить маленьких жителей в семьи. Оказывается социальная поддержка, финансовая, организационная и другие. Обеспечивается сопровождение квалифицированными специалистами. Предусмотренные выплаты составляют до 28 тысяч на каждого ребёнка, в частности на ребёнка-инвалида, они позволяют обеспечить надлежащее содержание и воспитание детей в семьях.

На мероприятие собрались будущие родители со всех районов Москвы. Они задавали интересующие их вопросы, делились впечатлениями о пройденных ими школах приёмных родителей. Всем собравшимся был показан ролик о Центре содействия семейному воспитанию «Центральный» и отдельный фильм о детишках, предлагаемых на воспитание в семьи.

Руководитель ЦССВ «Центральный» Татьяна Телегина сказала, что на Дни аиста приходят те, кто планируют стать родителями, и те, кто ещё не уверен. По её мнению, и то, и другое хорошо, так как принятие подобных решений обязательно должно быть осознанным. Именно поэтому в каждом центре работают профессионалы, которые смогут сориентировать и подсказать. Нестрашно оказаться не готовым, хуже когда ребёнка берут в семью, а затем возвращают. Татьяна Телегина пожелала будущим приемным родителям не опускать руки ни при каких обстоятельствах.

Алла Дзугаева вручила Татьяне Телегиной почётную грамоту за благородный труд и многолетнюю работу в сфере социальной защиты населения.

Силами своего коллектива за пять лет работы Татьяна Юрьевна устроила в семьи около 400 детей, и эта работа продолжается.

В завершение Дня аиста выступили воспитанники Центра. Девочки и мальчики танцевали, пели песни, искали Весну вместе с Аистом, Белочкой и Медведем. Всем юным актёрам вручили сладкие сувениры.

Если вы хотите взять в семью малыша из Центра, звоните по телефону: 8 (495) 951-24-25.