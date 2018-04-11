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Озвучены итоги проверки в южноуральской школе, где дети упали в обморок
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Озвучены итоги проверки в южноуральской школе, где дети упали в обморок 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Специалисты назвали наиболее вероятную причину массового ухудшения самочувствия детей в одной из школ Нагайбакского района, результаты проверки опубликованы на сайте регионального управления Роспотребнадзора.
Эксперты провели около 300 исследований проб воды и воздуха из учебных классов, холлов и подвала школы. Содержание ни одного из веществ, способных негативно повлиять на здоровье человека, не превысило норму. Нарушения микроклимата обнаружили только в спортивном зале — температура воздуха там оказалась ниже, чем того требуют гигиенические нормы.
«По оценке специалистов Управления Роспотребнадзора по Челябинской области ситуация в МОУ «Арсинская СОШ» скорее всего связана с отсутствием системы вентиляции и нарушением режима проветривания в школе, а также проведением общешкольной линейки в помещении, не рассчитанном на такое количество людей», — пояснили в ведомстве.
Напомним, инцидент в школе произошёл 6 апреля. На линейке в обморок упали три ребёнка, затем на ухудшение самочувствия пожаловались ещё 12 детей и трое взрослых: у них поднялась температура, начались тошнота и головокружение. В итоге 13 школьников госпитализировали в больницу для наблюдения, сейчас все они выписаны. Занятия ведутся дистанционно. В день происшествия в школе находились в общей сложности 135 детей и 21 взрослый, из них 10 педагогов.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности, должностные лица школы получили предписание об устранении выявленных нарушений.
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