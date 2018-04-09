Ещё
В южноуральской школе, где отравились 12 детей, повторно возьмут пробы воздуха и воды
Далее:
Читайте также:
Ещё

В южноуральской школе, где отравились 12 детей, повторно возьмут пробы воздуха и воды 

74.ru 4 часа назад
Фото: 74.ru
Специалисты Роспотребнадзора не нашли нарушений в пищеблоке арсинской школы в Нагайбакском районе, из которой в минувшую пятницу срочно госпитализировали 12 детей. Исследования проб воздуха также не подсказали причину массового заболевания. Специалисты взяли паузу до 11 апреля.
— Санитарно-химические и микробиологические показатели всех проб воды отвечают гигиеническим нормативам. Проведена проверка пищеблока. Нарушений не обнаружено, — сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Челябинской области, главный санитарный врач региона Анатолий Семёнов.
Специалисты взяли пробы воздуха в подвале, коридоре и кабинетах на показатели 29 химический соединений, в том числе опасного формальдегида, диоксида серы, свинца, меди, толуола, ацетальдегида. Ни по одному из них превышений не зафиксировали.
— Повторные лабораторные исследования воздуха и микроклимата проведут 10 апреля. Окончательные выводы специалистов Роспотребнадзора будут сделаны 11 апреля, — заключил Анатолий Семёнов.
Детям резко стало плохо на утренней линейке 6 апреля. Прямо в школе в обморок упали три ребёнка. Затем стали поступать жалобы ещё от 12 детей и троих взрослых на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру, слезоточивость. В больнице у них взяли общий анализ крови.
По данным Роспотребнадзора, у четверых детей обнаружили ОРВИ и фарингит, у других никаких инфекционных заболеваний не выявили. До выяснения причин отравления школу закрыли.
По факту инцидента в арсинской школе Следственный комитет расследует уголовное дело о халатности. Прокуратура ведёт проверку.
74.ru: последние новости
Челябинская полиция проверит информацию об издевательствах над ребёнком в садике Увезли с утренней линейки: на Южном Урале выясняют причины массового заболевания школьников На Южном Урале ребёнок выпал с пятого этажа, облокотившись на москитную сетку
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»3
У советских женщин были свои секс-символы26
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
11 интересных фильмов, снятых по книгам2
Видео
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение