В южноуральской школе, где отравились 12 детей, повторно возьмут пробы воздуха и воды

Специалисты Роспотребнадзора не нашли нарушений в пищеблоке арсинской школы в Нагайбакском районе, из которой в минувшую пятницу срочно госпитализировали 12 детей. Исследования проб воздуха также не подсказали причину массового заболевания. Специалисты взяли паузу до 11 апреля.

— Санитарно-химические и микробиологические показатели всех проб воды отвечают гигиеническим нормативам. Проведена проверка пищеблока. Нарушений не обнаружено, — сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Челябинской области, главный санитарный врач региона Анатолий Семёнов

Специалисты взяли пробы воздуха в подвале, коридоре и кабинетах на показатели 29 химический соединений, в том числе опасного формальдегида, диоксида серы, свинца, меди, толуола, ацетальдегида. Ни по одному из них превышений не зафиксировали.

— Повторные лабораторные исследования воздуха и микроклимата проведут 10 апреля. Окончательные выводы специалистов Роспотребнадзора будут сделаны 11 апреля, — заключил Анатолий Семёнов.

Детям резко стало плохо на утренней линейке 6 апреля. Прямо в школе в обморок упали три ребёнка. Затем стали поступать жалобы ещё от 12 детей и троих взрослых на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру, слезоточивость. В больнице у них взяли общий анализ крови.

По данным Роспотребнадзора, у четверых детей обнаружили ОРВИ и фарингит, у других никаких инфекционных заболеваний не выявили. До выяснения причин отравления школу закрыли.