Выставка «Ждите нас, звезды» открылась в детском клубе на Подольской

На базе детского клуба «Подросток» на Подольской улице открылась выставка детского рисунка «Ждите нас, звезды», посвященная Дню авиации и космонавтики.

— Экспозицию составили детские рисунки в разных жанрах и стилях, выполненные мастерами разного возраста, — сообщила руководитель «Подростка» Людмила Стегалина

Юные художники проявили фантазию и изобразили свои мечты о путешествиях к далеким мирам.

Экспозиция будет доступна для осмотра до 14 апреля с 14.00 до 19.00 по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1, станция метро «Марьино». Вход свободный. (то)