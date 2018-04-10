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Выставка «Ждите нас, звезды» открылась в детском клубе на Подольской
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Выставка «Ждите нас, звезды» открылась в детском клубе на Подольской 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
На базе детского клуба «Подросток» на Подольской улице открылась выставка детского рисунка «Ждите нас, звезды», посвященная Дню авиации и космонавтики.
— Экспозицию составили детские рисунки в разных жанрах и стилях, выполненные мастерами разного возраста, — сообщила руководитель «Подростка» Людмила Стегалина.
Юные художники проявили фантазию и изобразили свои мечты о путешествиях к далеким мирам.
Экспозиция будет доступна для осмотра до 14 апреля с 14.00 до 19.00 по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1, станция метро «Марьино». Вход свободный. (то)
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