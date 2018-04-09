Сбербанк поможет потерявшимся детям вернуться домой 

Сбербанк запустил социальный сервис для потерявшихся детей «Островок безопасности». Проект рассматривает любое отделение Сбербанка как место, куда ребенок может прийти за помощью, если потеряется на улице. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
По данным поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в России ежегодно теряются около 50 тысяч детей. Большинство из них не знают, куда идти и что делать. Отделения Сбербанка легко найти, так как они имеют яркий запоминающийся логотип. Родители могут объяснить своему ребенку, что он может обратиться за помощью в любой офис Сбербанка.
В любом отделении Сбербанка потерявшийся ребенок будет находиться под присмотром сотрудника банка. Его коллеги тем временем сообщат о найденном ребенке полиции и волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». При необходимости для ребенка вызовут бригаду скорой помощи. Если заблудившийся ребенок помнит номер телефона мамы или папы, сотрудники Сбербанка помогут ему связаться с родителями и сообщить о своем местонахождении.
Так, на днях сотрудники липецкого филиала Сбербанка обнаружили рядом с банкоматами двух мальчиков 5 и 8 лет. Ребята сбежали из дома и обошли полгорода, надеясь оформить в каком-нибудь банке карту, чтобы купить себе игрушки.
Сотрудники отделения банка связались волонтерами ПСО «Лизы Алерт» и полицией для поиска родителей мальчиков. Через 20 минут после полученного звонка мама одного из ребят приехала прямо в отделение Сбербанка, чтобы забрать своего сына. Родители второго найденного мальчика смогли забрать его через несколько часов в отделение полиции, куда был передан ребёнок.