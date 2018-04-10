В Петербурге выбирают «Маму года»

Littleone.com проводит свою ежегодную премию, где будут выбраны четыре героини 2018 года: «Много-мама», «ЗОЖ-мама», «АРТ-мама» и «Бизнес-мама». «Сидели летом на даче с детьми и придумали… так начинались большинство наших проектов. Но не в этом случае, — рассказывает один из идеологов премии Елена Фандеева. — Идея родилась совместно с изданием „Мой район“. Мы обсуждали возможности для партнерства и решили, что Петербургу не хватает честной премии, в которой мы будем выбирать мам из совершенно обычных семей. Команда Littleone придумала номинации, в которых мамы могут продемонстрировать свои внешние достижения. (Кроме, конечно, „Много-мамы“, где уже одно то, что ты мама трех-четырех-пяти детей — геройство сейчас). „Мамины достижения часто не замечаются или принимаются, как данность, — говорит главный редактор Littleone Наталья Доброва. — Женщина успевает вести свой бизнес и быть любящей и заботливой мамой и женой — это повод сказать ей спасибо. Женщина, которой хватает времени создавать своими руками уникальные вещи, — достойна внимания и благодарности. Премия позволяет заметить эти достижения“. Самое сложное в премии — это выбор. „За четыре года существования премии мы увидели сотни женских историй. Очень непросто создать такие критерии, по которым ты выберешь, к примеру, лучшую многодетную маму“, — говорит Елена Фандеева. Эту задачу Littleone решил просто — сейчас за победительницу голосуют сами петербуржцы. Елена Фандеева рассказывает, что в первые годы проект сталкивался с вопросами накруток, но теперь технические возможности позволяют отсекать такие „нечестные голоса“. Жительницы Петербурга могут стать одной из номинанток премии или проголосовать. Подробности здесь. Этапы проведения конкурса

Даты приема заявок: 2 апреля–3 мая 2018 годаГолосование: 4 мая–8 мая 2018Объявление победителей: 11 мая 2018 годаЦеремония вручения призов победителям: 25 мая 2018 года