Прихожане храма святых мучеников Анатолия и Протолеона совершили благотворительную поездку в дом ребенка

По рекомендации сотрудников социального отдела Тверской Митрополии делегация из Марьино — прихожане храма святых мучеников Анатолия и Протолеона вместе с настоятелем — посетили специализированный Дом ребенка «Теремок» города Тверь.

В этом доме воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте с рождения до 4-х лет, в том числе, дети-инвалиды и дети с ВИЧ инфекцией. Дом ребенка рассчитан на 80 мест.

Усилиями прихожан храма святых мучеников Анатолия и Протолеона в Марьино была собрана необходимая помощь: детская одежда, моющие средства, продукты питания, канцелярские товары, средства по уходу за детьми, комоды для игрушек и корзины для белья. При содействии аппарата Совета депутатов муниципального округа Марьино был организован транспорт для перевозки собранной благотворительной помощи. (то)