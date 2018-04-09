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В Пермь из Губахи вертол`том санавиации доставили четырехлетнего мальчика с ожогами
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В Пермь из Губахи вертол`том санавиации доставили четырехлетнего мальчика с ожогами 

59.ru 3 часа назад
Фото: 59.ru
В Кизеле четырёхлетний ребёнок получил термические ожоги. Его родители обратились за помощью к медикам только через несколько дней. В больнице решили, что малыша нужно доставить санавиацией в Пермь. Сейчас здоровья мальчика ничего не угрожает. Полиция выясняет все подробности.
По информации ГУ МВД по Пермскому краю, 1 апреля четырёхлетний мальчик, находясь дома, получил термические ожоги. Его родители практически неделю не просили помощи. Только 7 апреля они всё же обратились к врачам. Сначала ребенка приняли в больнице Кизела, в этот же день перевезли в Губаху, а уже оттуда вертолётом санавиации доставили в Городскую клиническую больницу № 21 в Перми.
— Мальчик находится в ожоговом отделении 21 больницы, — сообщили 59.ru в Министерстве здравоохранения. — Его состояние стабильное, средней тяжести, угрозы жизни нет.
В МВД подтвердили, что родители ребёнка не сразу обратились за помощью. Сейчас полицейские выясняют все подробности, в том числе, из-за чего пострадал ребёнок.
В реанимации ожогового отделения сейчас также находится подросток, который в Кунгуре забрался на трансформаторную подстанцию и получил удар током.
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