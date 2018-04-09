Сотрудники полиции призывают родителей обратить внимание на безопасность детей 

Сотрудники подразделений по делам
несовершеннолетних призывают родителей исключить бесконтрольное
нахождение малолетних детей в условиях, создающих угрозу их жизни или здоровью.
Сегодня около 12.00 в дежурную часть
полиции межмуниципального управления МВД России «Иркутское» поступило
сообщение от жителей микрорайона Радужный о том, что на улице без верхней одежды и обуви гуляет маленький мальчик. Обеспокоенные иркутяне
рассказали об инциденте правоохранительным органам, а также подобрали
для него необходимую одежду. В свою очередь, незамедлительно прибывшие
полицейские выяснили, что ребенку 3 года и он проживает в соседнем
дворе.
Как оказалось причиной самовольного ухода
стала незапертая входная дверь и отсутствие бдительности со стороны его уснувшей матери. По мнению сотрудников, в действиях женщины
усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного
статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации — «Неисполнение родителями или иными законными представителями
несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних». Семья поставлена на профилактический учет.