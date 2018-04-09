Сотрудники полиции призывают родителей обратить внимание на безопасность детей

Сотрудники подразделений по делам

несовершеннолетних призывают родителей исключить бесконтрольное

нахождение малолетних детей в условиях, создающих угрозу их жизни или здоровью.

Сегодня около 12.00 в дежурную часть

сообщение от жителей микрорайона Радужный о том, что на улице без верхней одежды и обуви гуляет маленький мальчик. Обеспокоенные иркутяне

рассказали об инциденте правоохранительным органам, а также подобрали

для него необходимую одежду. В свою очередь, незамедлительно прибывшие

полицейские выяснили, что ребенку 3 года и он проживает в соседнем

дворе.

Как оказалось причиной самовольного ухода

стала незапертая входная дверь и отсутствие бдительности со стороны его уснувшей матери. По мнению сотрудников, в действиях женщины

усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного

статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской

Федерации — «Неисполнение родителями или иными законными представителями

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию

несовершеннолетних». Семья поставлена на профилактический учет.