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В апреле в округе проходит профилактическое мероприятие «Ваш ребенок — пассажир!»
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В апреле в округе проходит профилактическое мероприятие «Ваш ребенок — пассажир!» 

Управа района Старое Крюково 2 часа назад
Фото: Управа района Старое Крюково
Уважаемые автовладельцы района Старое Крюково! Информируем вас, что сотрудники отдельной роты ДПС УВД Зеленограда проводят на территории округа общегородское профилактическое мероприятие «Ваш пассажир — ребенок!».
Данное мероприятие, проходящее до 13 апреля, направлено на профилактическую работу с родителями в рамках применения детских удерживающих устройств при перевозке детей в транспортном средстве.
Проверка коснется, прежде всего, использованию автомобилистами детских удерживающих устройств.
С целью повышения безопасности и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма инспекторы ГИБДД проведут на территории Зеленоградского округа профилактические беседы с водителями транспортных средств на тему важности и необходимости соблюдения правил перевозки детей.
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