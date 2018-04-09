В апреле в округе проходит профилактическое мероприятие «Ваш ребенок — пассажир!»

Уважаемые автовладельцы района Старое Крюково! Информируем вас, что сотрудники отдельной роты ДПС УВД Зеленограда проводят на территории округа общегородское профилактическое мероприятие «Ваш пассажир — ребенок!».

Данное мероприятие, проходящее до 13 апреля, направлено на профилактическую работу с родителями в рамках применения детских удерживающих устройств при перевозке детей в транспортном средстве.

Проверка коснется, прежде всего, использованию автомобилистами детских удерживающих устройств.

С целью повышения безопасности и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма инспекторы ГИБДД проведут на территории Зеленоградского округа профилактические беседы с водителями транспортных средств на тему важности и необходимости соблюдения правил перевозки детей.