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Около 5700 детей зачислили в детсады Балашихи
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Около 5700 детей зачислили в детсады Балашихи 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Зачисление ведется с 1 апреля, сообщила начальник управления по образованию Балашихи Александра Зубова.
С 1 апреля 2018 года проходит комплектование групп в детских садах Балашихи. Около 5700 детей уже направлены в детсады, из них более 1700 детей в возрасте от 2 до 3 лет  — Александра Зубова.
Она добавил, что зачисление детей в детские сады Балашихи продлится до 30 июня. Очередь в дошкольные образовательные учреждения городского округа отсутствует. Родители будут извещены о зачислении ребенка в детский сад по телефону или домашнему адресу, указанному в заявлении.
Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что в 2018 году будут введены в эксплуатацию два детских сада: в микрорайоне Саввино на 220 мест и в микрорайоне Павлино на 150 мест.
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