Около 5700 детей зачислили в детсады Балашихи

Зачисление ведется с 1 апреля, сообщила начальник управления по образованию Балашихи Александра Зубова

С 1 апреля 2018 года проходит комплектование групп в детских садах Балашихи. Около 5700 детей уже направлены в детсады, из них более 1700 детей в возрасте от 2 до 3 лет — Александра Зубова.

Она добавил, что зачисление детей в детские сады Балашихи продлится до 30 июня. Очередь в дошкольные образовательные учреждения городского округа отсутствует. Родители будут извещены о зачислении ребенка в детский сад по телефону или домашнему адресу, указанному в заявлении.