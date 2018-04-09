Летние лагеря хотят сделать более безопасными. За детьми проследят в интернете

В преддверии летних каникул Госдума планирует усилить контроль за пребыванием детей в летних лагерях. Депутаты хотят ввести обязательные реестры здравниц, чтобы нелегальные базы не могли продавать путевки. При этом все условия пребывания ребенка в детском лагере — от трансфера до питания — пропишут в договоре. Также родители смогут выбрать безопасный маршрут для ребенка в режиме онлайн. Как правильно выбрать лагерь для отдыха детей, узнал «360».

На этой неделе Госдума планирует принять в окончательном чтении законопроект, который предусматривает дополнительные меры безопасности организации детского отдыха. В частности, документ предусматривает создание в регионах реестра организаций отдыха и оздоровления детей. В него попадут только легальные и проверенные властями летние лагеря. В результате незарегистрированные базы отдыха не смогут продавать путевки, что положительно скажется на качестве отдыха детей, уверены депутаты Госдумы. Список разрешенных лагерей будет размещен на сайтах администрации регионов.

О создании подобного реестра парламентарии начали задумываться после последней проверки деятельности здравниц для детей Счетной палатой . В ходе проверки в прошлом году сотрудники обнаружили 17 лагерей, которые не получали разрешение на открытие детской базы отдыха, но активно продавали путевки ничего не подозревающим родителям. В этом году такие лагеря объявлены вне закона.

Как рассказала «Российской Газете» один из инициаторов законопроекта — вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, новая процедура регистрации позволит каждому родителю узнать всю информацию об интересующем лагере, а также поможет выбрать лучший вариант отдыха для ребенка. «Со временем, уверена, эти реестры станут одними из самых посещаемых информационных интернет-ресурсов в каждом регионе», — отметила спикер.

Законопроект будет регламентировать и правовые отношения между родителями и принимающей стороной, добавила Карелова . В договоре будут прописаны условия пребывания ребенка, ответственность за его безопасность, права и обязанности сторон. Если пункты договора нарушаются сотрудниками лагеря, то родители будут иметь право обращаться в суд с претензиями.

Вдобавок региональные власти к лету обязаны будут разработать список рекомендуемых туристических маршрутов для детей и обнародовать его на официальных интернет-ресурсах. Благодаря этому нововведению родители смогут следить за передвижением детей в режиме онлайн. «Должен быть обеспечен как удаленный контроль за группами детей, идущими по маршруту, так и возможность, в случае каких-то неожиданностей, быстро прийти к ним на помощь», — объяснила Галина Карелова.

Пионерский отдых

В 2017 году в лагерях отдохнули дети из более чем шести миллионов российских семей, свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании Deloitte. Чаще всего родители отправляли детей на курорты Краснодарского края и базы отдыха, расположенные недалеко от дома. Возраст путешественников тогда составлял от восьми до 15 лет. За одну путевку россияне заплатили около 23 тысяч рублей. Объем рынка детского туризма составил около 90 миллиардов рублей.

В этот сезон доля родителей, рассматривающих возможность отправки детей в летние лагеря, увеличилась с 10% в 2017 году до 19%. При этом россияне готовы отправить детей не только в местные здравницы (66%), но и на зарубежные базы отдыха (3%). Так, родители уже забронировали туры для детей в Болгарию, Турцию, Чехию, Германию и Испанию.

Выбор родителей обусловлен финансовыми возможностями родителей, отметила в разговоре с «360» глава туристического агентства «Гудвилл-тур» Алла Малицкая. «Чаще всего родители отправляют детей на лето либо в языковые лагеря, где география очень широка — от США и Великобритании до Болгарии и Турции, либо в базы активного отдыха на черноморском побережье, в Карелии или Алтае. При этом ключевым фактором все-таки остается цена тура», — добавила специалист.

При выборе путевки для ребенка нужно исходить не только из ее стоимости, но и детально изучить биографию лагеря или турфирмы, с которой родители хотят оправить свое чадо в путешествие, уверен генеральный директор туроператора «Коллекция приключений» Григорий Левонтин.

При выборе тура родителям стоит обратить внимание, сколько фирма и лагерь существуют на рынке, а также прочитать комментарии россиян, уже ранее отправлявших туда детей. Кроме того, нельзя покупать путевки у туроператора, который предлагает туры по цене значительно ниже, чем у конкурентов, иначе родитель не только может испортить отдых своему ребенку, но и поставит под угрозу его безопасность

— Григорий Левонтин.