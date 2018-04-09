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День космонавтики отметят измайловские дети
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День космонавтики отметят измайловские дети 

Управа района Измайлово города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Развлекательно-познавательную программу «Космос глазами детей» проведет 12 апреля районная библиотека № 83.
Измайловские дети отметят День космонавтики во время праздничной программы, которая состоится в библиотеке №83. Посетители увидят презентацию о героях и самых смелых людях, которые прокладывали первые трассы во вселенную. Ребята познакомятся со многими интересными фактами из истории космонавтики и именами людей космической эры.
Во второй части программы дети посмотрят мультфильм «Тайна третьей планеты». Затем каждый сможет проявить свой творческий потенциал, изобразив на бумаге фантастическое животное с далеких планет. По словам организаторов, лучшие работы будут поощрены призами.
Начало программы в 12 часов. Адрес: 7-я Парковая, д. 27.
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