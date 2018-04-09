Ещё
Четырёхлетний малыш из Пермского края получил серьёзные термические ожоги
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четырёхлетний малыш из Пермского края получил серьёзные термические ожоги 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Родители мальчика обратились в больницу через неделю после того, как он получил травму.
«7 апреля в отдел полиции Кизела поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлен малолетний ребёнок с термическими ожогами тела. Предварительно установлено, что мальчик получил ожоги дома. Это произошло 1 апреля. В больницу до этого времени родители не обращались», — пояснили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают, при каких обстоятельствах малыш получил травму. В краевом минздраве пояснили, что ребёнка привезли на лечение в Пермь. Сейчас находится в ожоговом отделении больницы.
«Состояние ребёнка — средней тяжести, стабильное, угрозы жизни нет», — пояснили в минздраве.
АиФ Пермь: последние новости
Мимо выплаты. Какая помощь нужна многодетным? Подарить жизнь. Как подготовиться к беременности и родам? В Прикамье наказали родителей, которые избили сына-подростка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»3
У советских женщин были свои секс-символы26
8 Супер триллеров для дождливых вечеров
5 самых известных фильмов о воскресении Христа
11 интересных фильмов, снятых по книгам2
Видео
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
03:04
Юлия Самойлова представила песню для Евровидения
Концерты
02:11
Вышел трейлер фильма «451 градус по Фаренгейту»
Кино
00:44
Дочь Курта Кобейна представила свою первую песню
Концерты
04:47
Леонтьев: «Я не швец и не жнец, а певец»
Концерты
03:21
Валерия размножилась и довела поклонников до слез
Концерты
03:54
Bon Jovi снялись в социальном видео
Концерты
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение