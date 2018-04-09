Четырёхлетний малыш из Пермского края получил серьёзные термические ожоги

Родители мальчика обратились в больницу через неделю после того, как он получил травму.

«7 апреля в отдел полиции Кизела поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлен малолетний ребёнок с термическими ожогами тела. Предварительно установлено, что мальчик получил ожоги дома. Это произошло 1 апреля. В больницу до этого времени родители не обращались», — пояснили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в ГУ МВД по Пермскому краю.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают, при каких обстоятельствах малыш получил травму. В краевом минздраве пояснили, что ребёнка привезли на лечение в Пермь. Сейчас находится в ожоговом отделении больницы.

«Состояние ребёнка — средней тяжести, стабильное, угрозы жизни нет», — пояснили в минздраве.