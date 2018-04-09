«Артек» вышел на рекорд по отдыху детей в нелетний период

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр — РИА Новости Крым. Международный детский центр «Артек» впервые в своей истории с опережением на два месяца выходит на летнюю загрузку в 3 тысячи человек за смену. Как сообщает пресс-служба МДЦ, эта информация была озвучена на брифинге в преддверии старта космической смены.

В центре уточнили, что ранее «Артек» мог принимать такое количество детей только в летний период. В остальные месяцы количество единовременно пребывающих отдыхающих не превышало 1,5 тысячи человек.

"Благодаря развитию инфраструктуры детского центра, в том числе строительству и запуску летом прошлого года новых корпусов комплекса «Прибрежный» с современными системами отопления, число детей, которые могут приезжать в «Артек» в нелетний период, увеличилось в два раза. Таким образом, сезонная пропускная возможность выровнялась", — рассказали в пресс-службе.

В этом году в «Артеке» планируют принять 40 тысяч детей. А после сдачи в эксплуатацию в 2019 году жилых корпусов нового лагеря «Солнечный» центр сможет принимать 5 тысяч детей в смену и более 50 тысяч — в год.

Директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак подчеркнул, что пропускная способность важна с точки зрения развития доступности лагеря для детей.

"За целевыми показателями программы развития по пропускной способности, которые мы выполняем с опережением, стоят дети и их образовательные возможности. Каждое новое артековское место — это еще одна путевка для ребят с Дальнего Востока, Сибири, Кавказа — с разных уголков страны", — отметил он.

Космическая смена «Астероид № 1956» организуется «Артеком» совместно с Государственной корпорацией «Роскосмос» и Самарским национальным исследовательским университетом имени С. П. Королева. Тематическими партнерами «Артека» также станут «Ассоциация 3D-образования» и Музей космонавтики.

Официальное открытие смены состоится 12 апреля в День космонавтики. При поддержке Роскосмоса в «Артеке» состоятся масштабные акции, в которых примут участие более 3 тысяч детей. Среди них флешмоб «Подними голову» и сеанс прямой связи с российскими космонавтами Международной космической станции.