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В Косино-Ухтомском научат мастерить летающую тарелку
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В Косино-Ухтомском научат мастерить летающую тарелку 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В предстоящую субботу 14 апреля в библиотеки №101 ЦБС ВАО пройдет мастер-класс по изготовлению летающей тарелки. Мероприятие приурочено ко Дню космонавтики.
В рамках празднования Дня космонавтики в библиотеке №101 с детьми проведет беседу главный библиограф на тему 57-й годовщины со дня первого полета человека в космос. Как сообщила главный библиограф библиотеки №101 Татьяна Пестова, детям будет весьма интересно услышать о первом космонавте, покорившем космос Юрии Гагарине. «Сейчас стало привычным слышать о стартах космических кораблей, смотреть трансляции с орбитальных станций, а стыковки космических аппаратов воспринимаются как обычная ежедневная работа покорителей Вселенной. Ребята узнают много познавательных и интересных фактов о космических станциях, жизни космонавтов, их исследованиях», — подчеркнула Татьяна Пестова.
Особое внимание будет уделено мастер-классу, на котором ребята смогут проявить свою фантазию как передвигаться в космосе на летающей тарелке. «Летающая тарелка — самое излюбленное средство передвижения инопланетян. А какой ее видят ребята — мы узнаем на нашем мастер-классе», — подчеркнула Татьяна Пестова.
В мероприятии могут принять участие все жители района Косино-Ухтомский старше четырех лет. Напомним, что библиотека №101 находится по адресу: Лухмановская улица, д.17 корпус 1.
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