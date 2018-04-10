В Косино-Ухтомском научат мастерить летающую тарелку

В предстоящую субботу 14 апреля в библиотеки №101 ЦБС ВАО пройдет мастер-класс по изготовлению летающей тарелки. Мероприятие приурочено ко Дню космонавтики.

В рамках празднования Дня космонавтики в библиотеке №101 с детьми проведет беседу главный библиограф на тему 57-й годовщины со дня первого полета человека в космос. Как сообщила главный библиограф библиотеки №101 Татьяна Пестова , детям будет весьма интересно услышать о первом космонавте, покорившем космос Юрии Гагарине . «Сейчас стало привычным слышать о стартах космических кораблей, смотреть трансляции с орбитальных станций, а стыковки космических аппаратов воспринимаются как обычная ежедневная работа покорителей Вселенной. Ребята узнают много познавательных и интересных фактов о космических станциях, жизни космонавтов, их исследованиях», — подчеркнула Татьяна Пестова.

Особое внимание будет уделено мастер-классу, на котором ребята смогут проявить свою фантазию как передвигаться в космосе на летающей тарелке. «Летающая тарелка — самое излюбленное средство передвижения инопланетян. А какой ее видят ребята — мы узнаем на нашем мастер-классе», — подчеркнула Татьяна Пестова.

В мероприятии могут принять участие все жители района Косино-Ухтомский старше четырех лет. Напомним, что библиотека №101 находится по адресу: Лухмановская улица, д.17 корпус 1.