Пьяная женщина на детской площадке в Волгограде жестоко избила подростков

В Красноармейском районе Волгограда вчера, 8 апреля, вечером во дворе дома на улице Лазоревой женщина набросилась с кулаками на группу подростков. После драки 14-летней девочке, по словам очевидцев, потребовалась помощь медиков.

Случившееся вчера на детской площадке во дворе дома № 191 очевидцы сняли на видео. На кадрах хорошо видно, как женщина, намертво вцепившись в одного из подростков, не отпускает его, лежа на земле. Остальные пытаются разнять дерущихся, и все происходящее сопровождается криками перепуганных детей.

Пьяная женщина избила подростков

— Все произошло в промежутке от 17:30 до 21:00, — рассказала V1.ru жительница двора. — Женщина стояла на балконе квартиры, расположенной на четвертом этаже во втором подъезде. Подростки были во дворе, шумели, впрочем, как всегда, она им сделала замечание. В ответ они у нее спросили, кто она такая, чтобы указывать. Женщина спустилась во двор. Почему и в какой момент она их начала бить, не знаю.

По словам очевидцев, женщина, применившая силу по отношению к детям, находилась в нетрезвом виде. За детей заступилась мать одного из подростков. В результате драка завязалась уже между женщинами.

— Мама мальчика, который разнимал и видео выложил, вступилась за детей. В итоге они ругались и дрались, пока полиция не приехала. Прибывшие на место полицейские отпустили ее, — продолжает местная жительница. — Нельзя трогать чужих детей! Есть вопросы? Пусть разбираются взрослые. Нельзя просто так оставлять эту ситуацию. Какими бы подростки ни были, рукоприкладство — это последнее дело.

Во время драки пьяная волгоградка сильно ударила одну из девочек. Свидетели сообщают, что 14-летней волгоградке потребовалась помощь медиков. В правоохранительных органах Красноармейского района сообщают, что в больницу дети не обращались, о распространяемом в соцсетях видео там пока ничего не слышали.