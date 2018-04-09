Овсянников созывает внеочередное заседание заксобрания

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников созывает внеочередное пленарное заседание законодательного собрания. Дата его проведения назначена на среду, 11 апреля. В повестке дня всего один вопрос — изменения в закон «Об обеспечении прав детей, проживающих в городе Севастополе, на отдых и оздоровление».

«Закон идентичен тем поправкам, которое подготовило правительство в январе 2018 года. Созыв внеочередного пленарного заседания обусловлен только одним — максимальным ускорением принятия закона. Совсем скоро начнется летняя оздоровительная кампания. Со стороны депутатского корпуса мы рассчитываем на полное понимание необходимости принятия этого закона как можно скорее», — сказал представитель губернатора в Заксобрании Михаил Вавилов.

Авторами документа выступили депутаты Татьяна Вусатенко и Борис Колесников . Как сказано в пояснительной записке — целью разработки проекта является совершенствование законодательства в сфере отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Севастополе.

«Принятие проекта закона позволит увеличить фактический охват детей установленных льготных категорий, которым предоставляются меры государственной поддержки», — сказано в документе.

Напомним, в марте депутаты отклонили два альтернативных законопроекта о предоставлении возможности летнего оздоровительного отдыха детей. Автором первого документа выступило правительство, второго — комитет по социальным вопросам Заксобрания.