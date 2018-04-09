25 детей и все мальчишки: семье из Ярославской области подарили микроавтобус

Семью Валерия и Светланы Румянцевой не иначе как уникальной, не назовёшь. У супругов 25 детей, 23 из которых приёмные. И все мальчишки. Ребята — постоянные участники всевозможных городских, районных и всероссийских соревнований. Сегодня семья Румянцевых получила от правительства Ярославской области микроавтобус «Соболь-Бизнес», рассчитанный на семь мест. Ключи от микроавтобуса передали семье в торжественной обстановке на Советской площади.

— Мы хорошо помним нашу встречу с губернатором на прошедшем рыбинском лыжном марафоне, — сказал глава семьи Валерий Румянцев. — Он спросил нас, в чем мы нуждаемся, какая помощь нам необходима. Мы сказали, что очень нужен транспорт. И вот в наших руках ключи от этого замечательного микроавтобуса ГАЗ. До сих пор не можем в это поверить! Мы очень рады и счастливы! Большое спасибо!

Хорошо, когда наши власти таким образом стараются поддержать выдающие семьи и выдающихся людей. Недавно нашим олимпийцам за победы тоже вручили личный автотранспорт, правда марки BMW.