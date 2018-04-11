Живой «товар». Органы опеки Екатеринбурга подозревают в торговле детьми 

Скандал разразился на прошлой неделе, когда одно из федеральных изданий опубликовало материал, посвящённый незаконной работе органов опеки Орджоникидзевского района.
Цена вопроса
Руководство организации обвинялось в вымогательствах. Вроде как с приёмных родителей пытались получить 80 тысяч рублей, предлагая быстро — за одни сутки — оформить усыновление на «здорового ребёнка славянской внешности». В частности, с таким предложением столкнулась семейная пара из Москвы.
Более того, назывались конкретные должностные лица, которые использовали здоровых детей в качестве товара. Недееспособных и нездоровых ребятишек держали до совершеннолетия, а затем отправляли в спецучреждения. Накопленные на их счетах средства обналичивали.
«Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», — сообщил старший помощник руководителя регионального Следственного комитета Александр Шульга. — Оперативное сопровождение ведут сотрудники подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции областного полицейского главка».
На данный момент дело бесфигурантное. Силовики провели обыски в органах опеки, сейчас изучают финансовые документы о движении денежных средств, принадлежащих сиротам. Проще говоря, изучают банковские счета детей.
«Мало не покажется»
Между тем эта история может иметь далеко идущие последствия. Масла в огонь подлила жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой к чиновникам имеются свои претензии. В прошлом году после операции по удалению груди у неё отняли двух приёмных детей.
Женщина разослала в силовые и надзорные ведомства письмо следующего содержания (цитируем): «27.08.2017 представители органов опеки проникли в мое жильё в нерабочее время, в воскресенье, будучи не при исполнении служебных обязанностей. Не предъявив никаких документов, удостоверяющих личность и служебное положение, пользуясь моим доверием, угрожая мне раскрытием моей медицинской тайны, изъяли опекаемых мною детей. Никаких документов, актов в этот день составлено не было… Прошу защитить мои права в соответствии со статьёй 52 Конституции РФ… ».
Впрочем, детский региональный омбудсмен призвал не пороть горячку и дождаться итогов расследования, хотя бы — предварительных. «Обвинения очень серьёзные, — пояснил уполномоченный по правам ребёнка Свердловской области Игорь Мороков. — Я 7 лет защищаю права детей, а в системе соцобеспечения — с 1995 года. На моей памяти подобных случаев ещё не было. Не буду скрывать, с органами опеки проблемы были всегда, но они касались сроков, оформления документов, нового законодательства. В Екатеринбурге судили директора интерната Ирину Ярёменко, которую обвиняли в махинациях с квартирами воспитанников. Но в конце концов её оправдали. Уверяю вас, что в одиночку такую махинацию не провернуть. Давайте дождёмся результатов работы следователей. Москва на этот счёт дала жёсткие указания, и если вскроются какие-то серьёзные нарушения — мало не покажется никому… ».