Живой «товар». Органы опеки Екатеринбурга подозревают в торговле детьми

Скандал разразился на прошлой неделе, когда одно из федеральных изданий опубликовало материал, посвящённый незаконной работе органов опеки Орджоникидзевского района.

Цена вопроса

Руководство организации обвинялось в вымогательствах. Вроде как с приёмных родителей пытались получить 80 тысяч рублей, предлагая быстро — за одни сутки — оформить усыновление на «здорового ребёнка славянской внешности». В частности, с таким предложением столкнулась семейная пара из Москвы.

Более того, назывались конкретные должностные лица, которые использовали здоровых детей в качестве товара. Недееспособных и нездоровых ребятишек держали до совершеннолетия, а затем отправляли в спецучреждения. Накопленные на их счетах средства обналичивали.

«Уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», — сообщил старший помощник руководителя регионального Следственного комитета Александр Шульга . — Оперативное сопровождение ведут сотрудники подразделения по экономической безопасности и противодействию коррупции областного полицейского главка».

На данный момент дело бесфигурантное. Силовики провели обыски в органах опеки, сейчас изучают финансовые документы о движении денежных средств, принадлежащих сиротам. Проще говоря, изучают банковские счета детей.

«Мало не покажется»

Между тем эта история может иметь далеко идущие последствия. Масла в огонь подлила жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских , у которой к чиновникам имеются свои претензии. В прошлом году после операции по удалению груди у неё отняли двух приёмных детей.

Женщина разослала в силовые и надзорные ведомства письмо следующего содержания (цитируем): «27.08.2017 представители органов опеки проникли в мое жильё в нерабочее время, в воскресенье, будучи не при исполнении служебных обязанностей. Не предъявив никаких документов, удостоверяющих личность и служебное положение, пользуясь моим доверием, угрожая мне раскрытием моей медицинской тайны, изъяли опекаемых мною детей. Никаких документов, актов в этот день составлено не было… Прошу защитить мои права в соответствии со статьёй 52 Конституции РФ… ».