Детский отдых под жесткий контроль. Создается специальный реестр туристических объектов

Отдых в летних лагерях и на турбазах станет более безопасным благодаря появлению реестра организаций отдыха и оздоровления детей. Соответствующий законопроект будет принят в ближайшее время в Госдуме

О необходимости принятия подобного нормативного акта заговорили после трагедии в летнем лагере на Сямозере в Карелии. В июне 2016 года там во время шторма погибли 14 детей. Чтобы оградить детей от случайных и безответственных бизнесменов, нелегально организующих летний досуг, все формы отдыха будут подчинены единым жестким правилам.

Это касается и туристических маршрутов, и общих требований к организациям вне зависимости от их ведомственной принадлежности.

В каждом регионе в открытом доступе на сайте администрации появятся реестры детских лагерей и турбаз. В них включат информацию об их месторасположении, условиях проживания, услугах и стоимости. Теперь, прежде чем купить ребенку путевку, родители смогут лично убедиться в надежности организации, а у общественников и властей появятся новые рычаги контроля за недобросовестными поставщиками услуг по отдыху и оздоровлению детей.

В новой форме договора, заключаемого с организацией, будут прописаны условия пребывания ребенка, ответственность за его безопасность, права и обязанности сторон. Также отныне все обращения родителей, поступившие в органы власти в письменном или электронном виде, и ответы на них будут размещаться на официальном сайте администрации региона.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Антоненко, руководитель отдела организации детского отдыха дома творчества на Воробьевых горах:

— Безопасность детей всегда должна стоять на первом месте. И, конечно же, родителям нужен полный доступ к регламентирующим документам, которые получает организация, занимающаяся проведением детского отдыха. Все должно быть прозрачно. Создание реестра тоже необходимо. Это поможет родителям понимать, куда они отдают ребенка и для чего. Они сами выберут ту базу или лагерь, который более всего отвечает их требованиям и представлениям, но прежде всего — безопасен. И сразу будут понимать полезность того или иного решения. Родители смогут выбрать уклон на оздоровление, либо досуг.