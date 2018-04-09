В Хорошево-Мневниках проведут весенний бал

Во Дворце творчества детей и молодежи «Хорошево» в среду, 18 апреля, пройдет весенний бал. Для собравшихся выступит ансамбль сценического бального танца «Серпантин».

— Направление деятельности ансамбля — сценический бальный танец для детей — уникально. С помощью бальной хореографии педагоги создают драматургические танцевальные номера. Программа обучения танцу авторская, разработана с учетом возрастного восприятия. Она понятна и интересна детям, — рассказали в пресс-службе Дворца творчества.

Начало в 19.00, вход свободный. Адрес проведения: ул. Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 1 (большой зал ДТДиМ «Хорошево»).

Ансамбль сценического бального танца «Серпантин» создан в 1985 году. В нем занимаются дети от 3 до 18 лет и взрослые. Коллектив является лауреатом и обладателем Гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.