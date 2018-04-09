На сцену Самарской филармонии выйдут бизнесмены и топ-менеджеры крупных компаний

Известная на весь мир история трёх мушкетёров воплотится на сцене Самарской филармонии. В благотворительном спектакле «Д'Артаньян» роли исполнят бизнесмены и топ-менеджеры крупных компаний. Проект направлен на материальную помощь талантливым детям из малообеспеченных семей. В эти дни активно идёт подготовка к премьере. На одной из репетиций побывал и наш корреспондент Владимир Маркин

Они не профессиональные актёры, но всё же каждый старается максимально соответствовать образу. Репетиция перед премьерой благотворительного спектакля «Д'Артаньян» — в самом разгаре.

Главная цель спектакля — помочь талантливым детям из малообеспеченных семей осуществить свои мечты. Спектакли в рамках федерального проекта «Знаменитости — детям» проходят в Воронеже, Уфе, Нижнем Новгороде, Саратове и Самаре. В этом году добавятся Москва и Казань.

”Оборудование профессиональное, форма, экипировка могут стоить 100 тысяч, музыкальный инструмент — 350 тысяч. И для нормальной семьи, обычной, даже если мама получает 10 тысяч, а папа — 15 — это практически в России нереально. И тогда вот мы придумали, что это самая лучшая площадка в городе, что очень известные, харизматичные люди выступают на сцене, а после спектакля мы вручаем детям гранты”, — рассказала организатор благотворительного проекта Елена Козина

Музыкальные инструменты, спортивная форма, костюмы, сертификаты на участие в конкурсах и фестивалях. Помощь проекта уже получили 800 одарённых детей. Благотворительный спектакль состоится 11 апреля в филармонии. Начало в 19:00.