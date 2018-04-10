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В Мысках 10 детей госпитализировали из бассейна с признаками отравления
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В Мысках 10 детей госпитализировали из бассейна с признаками отравления 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
В городе Мыски Кемеровской области 10 детей попали в больницу с признаками отравления после купания в бассейне
Как сообщает пресс-служба областной администрации, посетители бассейна «Олимпиец» почувствовали едкий раздражающий запах в 16:37 часов в понедельник. В этот момент в бассейне находились 25 детей, тренер и медработник. Детей оперативно вывели из бассейна в теплое помещение, также вызвали бригаду «скорой помощи». Врачи диагностировали у детей раздражение слизистых, тошноту. Всем оказали необходимую медицинскую помощь.
В больнице под наблюдением врачей находятся 10 детей, их жизни и здоровью ничего не угрожает. На месте работают специалисты СК РФ, проводится доследственная проверка. Работники Роспотребнадзора взяли пробы воды и воздуха.
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