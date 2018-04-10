Школьники Алтайского края совершили виртуальный турпоход

Туристско-спортивную игру «Юный путешественник Алтая» провели в Алтайском крае для школьников из районов и городов края, в том числе для детей, состоящих на различных видах учета, и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Игру провели на базе краеведческого музея. Школьники совершили виртуальный туристский поход, учились ставить и складывать палатку, складывать разные виды костров, пользоваться специальным снаряжением, вязать узлы.

Педагоги отмечают, что игра сплотила детей и зажгла в них желание совершить настоящий поход.