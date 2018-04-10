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Школьники Алтайского края совершили виртуальный турпоход
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Школьники Алтайского края совершили виртуальный турпоход 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Туристско-спортивную игру «Юный путешественник Алтая» провели в Алтайском крае для школьников из районов и городов края, в том числе для детей, состоящих на различных видах учета, и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Игру провели на базе краеведческого музея. Школьники совершили виртуальный туристский поход, учились ставить и складывать палатку, складывать разные виды костров, пользоваться специальным снаряжением, вязать узлы.
Педагоги отмечают, что игра сплотила детей и зажгла в них желание совершить настоящий поход.
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