Хабаровский проект «Белый пароход» вырос до всероссийского

Благотворительный фестиваль «Белый пароход-2018» представит дальневосточникам гала-концерт, который планируется провести в трёх городах Дальнего Востока: в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Первый концерт пройдет в Комсомольске-на-Амуре во Дворце Культуры Авиастроителей 12 апреля; в Хабаровске -в Городском Дворце Культуры 14 апреля; после дети вместе с наставниками отправятся во Владивосток, где выступят на сцене Приморской краевой филармонии 17 апреля.

— Благотворительный фестиваль «Белый пароход» — это уникальный проект, который появился в Хабаровске больше 12 лет назад. Он направлен на развитие музыкально одаренных детей-инвалидов и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В нем участвуют дети из Амурской области, Хабаровского и Приморского краев и ЕАО. Для многих детей «Белый пароход» стал путевкой в большую жизнь. Недавний пример — Ваня Шигин из Владивостока. Ребенок из многодетной семьи, прекрасно поет. В этом году поступило предложение из Хорового училища им. Свешникова при академии хорового искусства, и Ваня остался там учиться, причем бесплатно, — рассказала руководитель и организатор проекта «Белый пароход» Наталья Цирульник.

По ее словам в этом году в гала-концерте примет участие большой детский хор, именитые музыканты из Москвы, в том числе обладатель премии «ГРЭММИ»-2017 Николай Диденко . Вести концерт дал согласие известный телеведущий Дмитрий Губерниев , организаторы надеются, что его планам ничто не помешает.

— В этом году вместе с нашими детьми в гала-концерте примут участие дети из Москвы. Программу выступления мы готовили ее в столице и в августе 2017 года ее показали в Доме музыки. Так что «Белый пароход» — проект уже всероссийский.

В рамках фестиваля также состоится персональная выставка юной художницы Дианы Слипецкой. Увидеть её работы можно в Хабаровске, в ГДК 14 апреля с 17.00.