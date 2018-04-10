3 качества, без которых ребенку в спорте делать нечего

В известной пословице говорится, что терпение и труд все перетрут. Однако действует ли эта истина для спортсменов? О том, какие качества определяют портрет успешного спортсмена, «Летидору» рассказала управляющая магазином товаров для художественной гимнастики «Грация&Спорт», мастер спорта международного класса Алина Волкова

Управляющая магазина товаров для художественной гимнастики «Грация и Спорт» Алина Волкова

Природные данные

Предрасположенность ребенка к тому или иному виду спорта внимательным родителям будет заметна с малых лет. Одни дети быстро прыгают и бегают, у других хорошо развита физическая сила и выносливость, третьи обладают хорошей растяжкой. Почему на это важно обращать внимание? Приведу пример.

У девочки хорошие внешние данные, она с замиранием сердца смотрит на фигуристок, балерин или гимнасток. Однако растяжка дается ей с огромным трудом, связки попросту не хотят растягиваться.

Можно отдать ребенка в художественную или спортивную гимнастику, но вы обречете его на годы слез и мучений, каждая тренировка будет тяжелой и болезненной.

Конечно, со временем, при должном приложении усилий, все может получиться, но для этого нужна железная воля и желание самой девочки, о котором расскажу чуть позже. А в первые годы юная гимнастка с большой долей вероятности будет отставать от других — не из-за лени, а в силу особенностей организма.

Добавьте к этому переживания ребенка — и вы поймете, почему природные данные так важно учитывать при выборе вида спорта.

Сильный характер

Все мы разные, но определенные черты характера будут способствовать успехам в спорте. Это способность максимально спокойно относиться к неизбежным неудачам, внимательность, усидчивость… И, пожалуй, самое главное — упрямство.

В обычной жизни это качество мы чаще всего связываем с тяжелым характером ребенка, но в спорте все бывает наоборот!

«Я все равно это сделаю», «Назло всем у меня получится»…

Благодаря упрямству ребенок открывает себе путь к победам.

Желание

Наверное, многие помнят, как родители из-под палки загоняли их в музыкальные или спортивные секции и кружки, мотивируя это тем, что ребенок привыкнет и позже сам поймет, как родители были правы. Так вот, это не так. Ребенок обязательно должен проявлять инициативу сам.

Оценивая заложенные природой данные и черты характера, не забывайте спросить ребенка, действительно ли он хочет посещать эту секцию.

Будущий спортсмен должен отдавать себе отчет в том, что утомительные тренировки — это дорога к реализации его собственных желаний, а не кого-то еще.

Если ребенок ходит на занятия без удовольствия, он не узнает главной радости спортсмена — развиваться и достигать новых результатов.

Желание стремиться к большему поможет не перегорать, что нередко случается со спортсменами как в начале пути, так и в расцвете карьеры.

Конечно, без внимания родителей и правильного подхода не обойтись, но это совсем другая тема

В итоге хочу сказать, что знаю об этих качествах по собственному спортивному прошлому и очень рекомендую родителям присмотреться, есть ли они у ребенка. Ведь от них во многом зависит психическое благополучие ребенка.

Фото: http://visualrian.ru/