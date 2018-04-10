Детский омбудсмен взял на контроль избиение девочки в Лабытнанги. Ребенок может сменить школу

Уполномоченный по правам ребенка ЯНАО Данило Трубицын отметил, что он в курсе ситуации по Лабытнанги, где случилась драка двух девочек-подростков. Он побывал в городе и провел встречи с представителями местной власти и структур, отвечающих за безопасность детей.

«Я в курсе ситуации и держу её на контроле. Вчера, 9 апреля, вместе с руководителем комиссии по делам несовершеннолетних автономного округа побывали в Лабытнанги. Провел совещание с главой администрации муниципального образования и представителями всех профильных структур, отвечающих за работу с детьми. Определили перечень первоочередных мер по стабилизации ситуации, направленных на защиту детей. Кроме того, после рабочего совещания встречался с пострадавшей девочкой и с её мамой. Выяснили, какие есть проблемы у них и нужна ли помощь. По результатам беседы решается вопрос о переводе пострадавшей девочки в другую школу, где, надеюсь, ей будет более комфортно, чем в этой школе, где все случилось», — сообщил корреспонденту ИА «Север-Пресс» Данило Трубицын.

Напомним, в соцсетях разошлось видео, где девочка избивает свою сверстницу. Инцидент случился в первой школе города Лабытнанги. К ситуации подключились следователи и полиция.