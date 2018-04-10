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Избитая ямальская девочка перейдет в другую школу
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Избитая ямальская девочка перейдет в другую школу 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
После драки школьниц в городе Лабытнанги (Ямал) уполномоченный по правам ребенка ЯНАО Данило Трубицын встретился с мамой пострадавшей школьницы. После этого было принято решение перевести девочку в другую школу. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Также Трубицын совместно с главой администрации города Лабытнанги и представителями организаций, которые отвечают за работу с детьми, составили список мер, направленных на защиту детей.
Драка между ученицами школы произошла 5 апреля. Одна из девочек решила выяснить отношения с ровесницей после уроков. Личности участников происшествия и свидетелей установлены.
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