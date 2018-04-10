Избитая ямальская девочка перейдет в другую школу

После драки школьниц в городе Лабытнанги (Ямал) уполномоченный по правам ребенка ЯНАО Данило Трубицын встретился с мамой пострадавшей школьницы. После этого было принято решение перевести девочку в другую школу. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Также Трубицын совместно с главой администрации города Лабытнанги и представителями организаций, которые отвечают за работу с детьми, составили список мер, направленных на защиту детей.

Драка между ученицами школы произошла 5 апреля. Одна из девочек решила выяснить отношения с ровесницей после уроков. Личности участников происшествия и свидетелей установлены.