Психолог встретиться с приёмными родителями в СЗАО

Психолог первой категории проведет встречу с приёмными родителям. Она пройдет в филиале Московской службы психологической помощи.. 18 апреля, в среду, психолог пообщается с членами клуба приёмных родителей, даст советы и ответит на вопросы.

— Приглашаем на заседание родителей, которые уже воспитывают приемных детей или готовятся к приему ребенка в семью, — рассказала руководитель филиала Елена Ракитина

Психолог Людмила Ашихина расскажет, как подготовить себя к появлению приёмного ребенка в семье, ответит на волнующие вопросы по воспитанию детей. Пришедшие смогут поделиться своим опытом, переживаниями, получить поддержку. Занятия с психологом проходят каждую третью среду месяца. Все вопросы можно задать по телефону: 8 (495) 944-45-04. Количество мест ограничен. (ео)