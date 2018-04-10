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Это не шедевр: детский лагерь решил избавиться от памятника времён войны
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Это не шедевр: детский лагерь решил избавиться от памятника времён войны 

76.ru 29 минут назад
Фото: 76.ru
— Честно говоря, это не шедевр, — неожиданно заявили в детском загородном лагере под Рыбинском.
Речь идёт о старой статуе, появившейся, кажется, вместе с лагерем. Памятник военным годам расположился в самом центре детского лагеря имени Юрия Гагарина в Рыбинском районе неподалёку от Кстово. Он изображает женщину, на руках которой лежит умирающий солдат.
— Мы не знаем, что с ним делать. У нас лагерь имени Гагарина, а в центре стоит памятник, посвященный Великой Отечетсвенной войне. Маленькие дети живут напротив в корпусах, по нему лазают, но не понимают его, — говорит директор лагерь Ирина Пазухина. — Само его исполнение — грубоватое. Мы его между собой зовём «скорбящая».
Руководство лагеря вздыхает: разрушить жалко, но и оставлять в лагере ни к чему. Памятник по документам лагерю не принадлежит, когда он тут появился, и кому принадлежит — неизвестно. Лагерь готов подарить этот памятник тем, кто готов вывезти его за свой счёт.
В социальных сетях уже развернулись дебаты за памятник. Большинство комментаторов считают, что убирать его нельзя ни в коем случае. А кто-то даже выдвигает свои версии, как он может быть связан с лагерем:
— Если это памятник Гагарину, то мне понятно, что это его мать и она его потеряла. А дети, я думаю, должны об этом помнить! — высказалась Ольга Стерник и предложила найти создателя этого монумента.
А как думаете вы? Убрать из лагеря или оставить этот памятник?
Тем временем в Ярославле экс-депутат задумал поставить на видное место памятник «Родина-мать».
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