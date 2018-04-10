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В аэропорту Внуково прошел фестиваль «Пасхальные встречи»
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В аэропорту Внуково прошел фестиваль «Пасхальные встречи» 

На Западе Москвы 23 минуты назад
Фото: На Западе Москвы
На празднике побывали дети сотрудников аэропорта Внуково. Ребята посмотрели поучительный спектакль «Жареные петухи» по пьесе Вячеслава Панфилова в исполнении ведущего творческого коллектива г. Москвы Театральной студии «Личики» под руководством Марины Михеенковой.
Также для привлечения детей к творческой деятельности была организована выставка, в которой приняли участие не только наши сотрудники, но и их дети, которые смастерили свои поделки.
В ожидании начала спектакля дети ознакомились с экспонатами выставки, а также под руководством наших творческих коллег смогли своими руками смастерить Пасхальные сувениры для родителей, бабушек и дедушек.
Театральная студия «Личики» уже не первый раз оказывает содействие в проведении мероприятий для детей сотрудников аэропорта Внуково, за их активное участие и творческий вклад в развитие наших детей участникам театральной студии «Личики» вручили сертификат на проведение групповой экскурсии в Международном аэропорту Внуково.
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