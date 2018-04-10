В Пермском крае полицейские проводят акцию «Сила семьи ‒ 2018»

Полицейские Лысьвы совместно с представителями Общественного совета в рамках агитационно-профилактической акции «Сила семьи ‒ 2018» организовали и провели в одной из школ города мероприятие «Трезвый взгляд на жизнь». Цель ‒ профилактика потребления спиртосодержащей и алкогольной продукции среди детей и подростков, формирование у них позитивных социальных и антиалкогольных установок, налаживание взаимоотношений ребенка и взрослого, пропаганда традиционных семейных ценностей и здорового образа жизни.

Акция реализовалась при поддержке Совета ветеранов отдела МВД , Лысьвенской библиотечной системы, подростково-молодежного центра города, правоохранительного отряда «Школьный дозор», педагогов и учащихся местных образовательных учреждений, а также волонтеров.

В ходе встречи председатель Совета ветеранов пообщался с учащимися среднего звена, рассказав о последствиях алкогольной интоксикации на детский и подростковый организм. В своем обращении к ученикам ветеран подчеркнул, что от выбора подростков сегодня зависит их жизнь завтра, призвал не совершать противоправных деяний и выбирать здоровый образ жизни.

Стражи порядка привели статистику преступлений, совершаемых подростками в состоянии алкогольного опьянения. Особое внимание акцентировали на том, что профилактика детского и подросткового алкоголизма должна проходить одновременно в нескольких направлениях: в семье, в образовательных учреждениях, а также со стороны государства.

В завершение профилактического мероприятия все присутствующие получили информационные листовки. Ребята пообещали поделиться полученными знаниями со своими друзьями.