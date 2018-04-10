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Детские врачи автопоезда «Забота» работают в Кировском районе Приморья
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Детские врачи автопоезда «Забота» работают в Кировском районе Приморья 

АиФ-Владивосток 2 часа назад
Фото: АиФ-Владивосток
Детские специалисты в составе автопоезда «Забота» работают в Кировском районе Приморья — передвижная поликлиника пробудет в муниципалитете до 12 апреля включительно.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, с 6 апреля на приеме у врачей побывали более 300 маленьких жителей поселков Горные Ключи и Кировский.
«Наш автопоезд работает на территории образовательных учреждений. Это сделано для того, чтобы в рабочие дни к врачам могли попасть дети школьного возраста, у которых сейчас учеба. Диспансеризация детского населения — одно из приоритетных направлений в нашей работе», — сообщили в автопоезде «Забота».
У детей есть возможность пройти «узких» специалистов — детского хирурга, невролога и других врачей.
«Наибольшее внимание — к подросткам 13-16 лет. Они проходят профилактический осмотр», — сообщила главный врач Кировской центральной районной больницы Елена Монастырная.
Она отметила, что посетить врачей могут дети любого возраста.
«Посетить врачей могут и юные жители других сел и деревень района. График работы автопоезда уже распространен среди населения», — отметила Елена Олеговна.
В период по 11 апреля автопоезд будет работать в поселке Кировский, а в четверг, 12 апреля, врачи примут и проконсультируют юных жителей села Павло-Федоровка.
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