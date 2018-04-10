В Железногорске стартовала программа Металлоинвеста «Здоровый ребенок»

В Железногорске, вслед за другими городами присутствия Металлоинвеста — Новотроицком, Губкиным и Старым Осколом, — дан старт грантовому конкурсу на лучшие здоровьесберегающие проекты в рамках программы «Здоровый ребенок».

Бюджет программы 2018 года в каждом из четырех городов присутствия Металлоинвеста составит 2 млн рублей. Большая часть этих средств будет направлена в форме грантовой поддержки на реализацию лучших здоровьесберегающих проектов. Кроме того, в рамках программы предусмотрены средства на образовательные мероприятия для участников и поддержку некоммерческих организаций-партнеров.

Каждый раз участники программы ищут новые приоритеты в работе по сохранению здоровья детей, обусловленные общегосударственными и мировыми процессами в экономике и технологиях, в здравоохранении и образовании, в развитии общества.

«Нынешние технологические процессы, течение времени требуют от нас постоянного роста, — сказала руководитель проектов управления внешних социальных программ и нефинансовой отчетности УК «Металлоинвест» Марина Рассадина. — Поэтому в этом году в рамках традиционных направлений программы — «Марафон здоровья» (для здоровых детей), «Раздвигая границы» (для детей с ОВЗ) и «Будь здоров!» (оздоровительные проекты общественных и медицинских организаций) — мы, наряду с физическим, обратим внимание на интеллектульное здоровье детей. Потому что это важная составляющая общего здоровья человека».

Одним из главных условий программы является межведомственное взаимодействие, которое предполагает совместную работу педагогов, врачей, родителей, узких специалистов.

«Мы каждый раз совместно, в рамках дискуссий находим «белые пятна», которые можем заполнить. Да, есть методики, программы, оборудование, но мы можем привнести какую-то изюминку, и результат ребенка сдвинется, — подчеркнула эксперт программы, советник генерального директора УК «Металлоинвест» Ольга Бессолова. — В прошлые два года приоритетом программы были дети с ОВЗ, и даже углубленно — дети аутистического спектра. Мы подключили к работе специалистов С. Петербурга, проводили семинары, вебинары — дали новый толчок железногорским специалистам. Сегодня мы говорим о цифровой экономике, президент ставит нам такую задачу. А это значит, изменение уклада жизни, новые знания, технологии. И мы должны помочь детям в это войти».

Участниками программы при поддержке Металлоинвеста реализовано уже немало интересных идей, способствующих развитию физического и духовного здоровья

детей. В детских садах появились сенсорные комнаты, кабинеты БОС-терапии, дети освоили технологии песочной и аква-терапии, скандинавской ходьбы, многие сдали нормы ГТО.

«Встречи в рамках семинаров Металлоинвеста — это всегда новые вызовы для нас, — поделилась Анна Лисица, педагог-психолог детского сада №19. — Мы можем и должны глобально мыслить, расширять горизонты свои и наших воспитанников».