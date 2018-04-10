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На дорогах СЗАО стартовала профилактическая акция «Ваш пассажир — ребенок!»
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На дорогах СЗАО стартовала профилактическая акция «Ваш пассажир — ребенок!» 

Префектура СЗАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В Северо-Западном округе стартовала традиционная профилактическая акция «Ваш пассажир — ребенок!». Во время рейда, который продлится до 13 апреля, инспекторы ДПС уделят особое внимание водителям, которые перевозят детей.
Подобные профилактические акции проводятся в округе и в городе регулярно. Штраф за нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров составляет сегодня три тысячи рублей. Согласно ПДД детей младше семи лет можно перевозить в легковом автомобиле только с помощью детских удерживающих устройств. Детей в возрасте до 11 лет включительно можно перевозить или с помощью аналогичных устройств, соответствующих их росту и весу, либо пристегнув их обычным ремнём безопасности, предназначенным для взрослого (такой вариант разрешён только на задних сиденьях).
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