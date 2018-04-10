Дума приняла закон о дополнительных мерах по обеспечению безопасности летнего отдыха детей 

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в третьем, окончательном чтении законопроект, которым вводятся дополнительные меры для обеспечения безопасности детского оздоровительного отдыха во время летних кампаний. Его авторами выступили депутаты думских фракций "Единая Россия", "Справедливая Россия" и КПРФ.
Законом предусматриваются официальное размещение на сайте правительства каждого субъекта РФ реестра организаций, имеющих допуск обеспечивать летний отдых детей, что позволит семьям выбрать правильно организованный отдых ребенка. Одновременно Министерству образования и науки РФ предлагается разработать типовой договор, который обязательно должен заключаться с родителями ребенка. Предусматривается также, что родители в электронном виде смогут в случае необходимости обратиться в органы государственной власти субъектов РФ с заявлениями и жалобами по организации летнего отдыха своих детей.
"Региональное правительство обязано будет оперативно проверить и публично дать ответ. Это принципиально новый уровень общественного и государственного контроля", — заявила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, являющаяся одним из авторов инициативы. Она также пояснила, что регионам предлагается дать право установить сокращенные сроки работы с такими обращениями.
Яровая добавила, что в соответствии с принятым законом «во всех регионах будут утверждены и размещены в открытом доступе (на официальных сайтах) рекомендованные туристические маршруты для детей, как находящихся в организациях оздоровления и отдыха, так и для самоорганизованного отдыха, что существенно повысит безопасность выбора и организации туристического похода с детьми».
"Отдых детей, а ежегодно это более 5 млн 300 тыс. ребят по всей стране, должен быть организован качественно и безопасно. Разработанный нами закон уже в этом году позволит качественно улучшить организацию летнего отдыха, повысит уровень информированности семей и безопасности", — заявила она.
Автор указала на необходимость вступления в силу предлагаемых норм до начала летних каникул у детей. «Это закон из приоритетной программы фракции „Единая Россия“. До начала июня правительство РФ и регионы обязаны обеспечить неукоснительное исполнение закона и провести всю дополнительную работу», — отметила вице-спикер.