Дума приняла закон о дополнительных мерах по обеспечению безопасности летнего отдыха детей

Законом предусматриваются официальное размещение на сайте правительства каждого субъекта РФ реестра организаций, имеющих допуск обеспечивать летний отдых детей, что позволит семьям выбрать правильно организованный отдых ребенка. Одновременно Министерству образования и науки РФ предлагается разработать типовой договор, который обязательно должен заключаться с родителями ребенка. Предусматривается также, что родители в электронном виде смогут в случае необходимости обратиться в органы государственной власти субъектов РФ с заявлениями и жалобами по организации летнего отдыха своих детей.

"Региональное правительство обязано будет оперативно проверить и публично дать ответ. Это принципиально новый уровень общественного и государственного контроля", — заявила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая , являющаяся одним из авторов инициативы. Она также пояснила, что регионам предлагается дать право установить сокращенные сроки работы с такими обращениями.

Яровая добавила, что в соответствии с принятым законом «во всех регионах будут утверждены и размещены в открытом доступе (на официальных сайтах) рекомендованные туристические маршруты для детей, как находящихся в организациях оздоровления и отдыха, так и для самоорганизованного отдыха, что существенно повысит безопасность выбора и организации туристического похода с детьми».

"Отдых детей, а ежегодно это более 5 млн 300 тыс. ребят по всей стране, должен быть организован качественно и безопасно. Разработанный нами закон уже в этом году позволит качественно улучшить организацию летнего отдыха, повысит уровень информированности семей и безопасности", — заявила она.