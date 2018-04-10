Госдума приняла закон о безопасности детского отдыха

Депутаты в ходе рассмотрения вспоминали июнь 2016 года, когда в результате трагедии в Калерии погибли 14 школьников.

— Те трагедии, которые происходят из-за глупости человеческой, из-за невыполнения элементарных правил слишком дорого обходятся, а тем более, когда речь идет о детях, — заявила основной автор закона, вице-спикер Госдумы от "Единой России" Ирина Яровая . — Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы в это лето произошло хотя бы какое-то происшествие.

Зампред ГД напомнила, что пять миллионов 300 тысяч мальчиков и девочек ежегодно посещают детские организации оздоровления и отдыха. И призвала коллег проследить за исполнением нового закона: если понадобится, депутаты обратятся к правоохранителям.

Важно, что основные нововведения вступают в силу в канун детских каникул. Депутаты заручились поддержкой сенаторов, которые обещали оперативно рассмотреть поправки, сказала Яровая. Предполагается, что это произойдет на заседании верхней палаты 11 апреля.

Одно из положений закона обязывает власти всех регионов за месяц утвердить и опубликовать рекомендованные туристические маршруты для прохождения организованными группами детей. Это существенно повысит безопасность организации туристических походов. Благодаря этому родителям заранее будет известно об особенностях природных, климатических условий, зонах повышенного риска, где требуется специальное снаряжение и навыки. Отпуская ребенка в какой-либо поход, можно будет узнать, есть ли на маршруте питьевая вода, возможность связи в случае экстренных ситуаций и т.п.

Еще одно важное нововведение — власти во всех регионах должны будут разместить на своих сайтах список проверенных организаций, имеющих допуск к обеспечению летнего отдыха детей. Ведь семья должна быть «полностью информирована о том, что ребенок находится в детском учреждении с соответствующими условиями санитарно-эпидемиологической безопасности». Реестр будет публичным, и если организация окажется в реестре, то значит, она имеет разрешение от государства работать с детьми.

Ключевым условием для работы с детьми станет заключение типового договора. Документ будет устанавливать обязательства по обеспечению условий пребывания ребенка, а также ответственность за его безопасность. Дело в том, что сегодня организации отдыха не обязаны давать родителям таких гарантий. Текст договора разработает Минобрнауки , гласит проект закона.

И, наконец, вводится эффективный общественный контроль. Родители смогут подавать жалобы в госорганы на те или иные неудобства для детей при помощи электронных ресурсов. При этом указывать персональные данные заявителей и ребенка будет не обязательно. Самое главное — в ответ будет проводиться обязательная проверка. А в случае обоснованности жалобы региональные чиновники должны будут оперативно реагировать.

— Самое главное — это наши дети, — заявила глава профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева КПРФ ). Она обратила внимание на то, что президент как раз с детей начал и ими же закончил свое Послание Федеральному собранию. И особое внимание уделил как раз вопросам безопасности.