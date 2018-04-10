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Госдума приняла закон о повышении уровня безопасности детского отдыха
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Госдума приняла закон о повышении уровня безопасности детского отдыха 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник в третьем, окончательном чтении приняла закон, направленный на повышение уровня безопасности детского отдыха и совершенствование услуг, предоставляемых организациями отдыха и оздоровления детей.
Документ предлагает сделать обязательным типовой договор, содержащий исчерпывающую информацию об условиях отдыха ребенка. Такой договор будет главным юридическим фактом начала взаимодействия семьи и организации отдыха детей и их оздоровления.
Кроме того, вводится новая форма общественного контроля за работой органов исполнительной власти субъекта РФ по организации детского отдыха. Региональные правительства должны будут сделать публичным реестр региональных учреждений, обеспечивающих детский отдых, на своих электронных ресурсах.
Предлагается утвердить в регионах список рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения организованными группами детей и разместить его на сайте органов исполнительной власти субъектов.
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