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Воспитанники детского сада поставили сказку «Емелино счастье»
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Воспитанники детского сада поставили сказку «Емелино счастье» 

Администрация городского округа Щербинка 53 минуты назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: официальный сайт школы №2117
Театральный кружок ребят дошкольного возраста при образовательном комплексе «Школа №2117» провел 11 апреля представление «Емелино счастье». Музыкально-театральная постановка была создана на основе сюжета русской народной сказки «По щучьему велению».
Детский творческий коллектив репетирует и выступает на базе образовательной площадки №5 для дошкольных групп. Ребятам готовят специальные сценические наряды и бутафорию для постановок.
Концерт с танцевальными номерами и сюжетной частью был представлен для родителей, воспитателей и младших ребят детского сада.
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