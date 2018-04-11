Воспитанники детского сада поставили сказку «Емелино счастье»

Фото: официальный сайт школы №2117

Театральный кружок ребят дошкольного возраста при образовательном комплексе «Школа №2117» провел 11 апреля представление «Емелино счастье». Музыкально-театральная постановка была создана на основе сюжета русской народной сказки «По щучьему велению».

Детский творческий коллектив репетирует и выступает на базе образовательной площадки №5 для дошкольных групп. Ребятам готовят специальные сценические наряды и бутафорию для постановок.

Концерт с танцевальными номерами и сюжетной частью был представлен для родителей, воспитателей и младших ребят детского сада.