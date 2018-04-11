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Медведев попросил ГД принять законопроекты о регулировании застройки весной
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Медведев попросил ГД принять законопроекты о регулировании застройки весной 

РИА Недвижимость 2 часа назад
Фото: Амител
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попросил депутатов Госдумы принять законопроекты правительства по механизмам регулирования и контроля застройки в весеннюю сессию.
По его словам, особое внимание власти РФ уделяют снятию административных барьеров в строительстве и в сфере предоставления земель от дороги, инженерной сети, а также другой инфраструктуры, предопределяющей развитие территорий.
"Создаются прозрачные механизмы регулирования и контроля застройки. Сегодня в Думе находится на рассмотрении пакет правительственных законопроектов, которые посвящены решению этих важнейших вопросов. Просил бы вас, уважаемые депутаты, принять законопроекты в весеннюю сессию", — сказал Медведев, выступая в Госдуме с отчетом правительства.
РИА Недвижимость: последние новости
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