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В Южном Бутове построят детский сад с огородом-ягодником
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В Южном Бутове построят детский сад с огородом-ягодником 

Ясенево 2 часа назад
Фото: Ясенево
Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко рассказал о том, что в Южном Бутове на Юго-Западе Москвы построят детский сад с огородом-ягодником. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Выдано разрешение на строительство дошкольной образовательной организации в районе Южное Бутово на юго-западе Москвы Детсад возведут по адресу: пересечение ул. Поляны с ул. Скобелевская (ЮЗАО). Объект построят за счет средств инвестора в составе жилого комплекса «Столичные поляны». Застройщик — ПАО «Группа Компаний ПИК». Строительство планируется завершить к 2020 г.», — отметил Олега Антосенко.
Детский сад рассчитан на 150 малышей. Одна группа предназначена для детей от трех до четырех лет (25 детей), одна группа — для детей от четырех до пяти лет (25 детей), две группы — для детей от пяти до шести лет (50 детей) и еще две группы — для детей от шести до семи лет (50 детей). На каждом этаже разместится по две групповые ячейки. Они будут изолированы друг от друга и принадлежат каждой отдельной группе.
Групповые включают в себя игровую комнату, отделенную от спальни раздвижной (трансформируемой) перегородкой, спальню, раздевальную, буфетную и туалетную. Кроме того, на территории появится огород-ягодник для знакомства дошкольников с природой.
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