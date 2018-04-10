Детский сад с бассейном начали строить в Люберцах

В Люберцах приступили к строительству детского сада с бассейном. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Детский сад рассчитан на 250 детей, которых распределят в 11 возрастных групп. Новое детское учреждение примет детей в возрасте от полутора до семи лет.

В здании разместят «группы» детского сада с игровыми и спальнями, бассейн, залы для занятия физкультурой и музыкой. В новом медицинском учреждении будет работать логопед, психолог и врач.

На объекте будут созданы все условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения, отмечается в материале.

На прилегающей территории предусмотрена установка теневых навесов, детских игровых и спортивных комплексов, мест для отдыха, пешеходных дорожек, озеленение.

Завершить строительство детского сада планируется в конце года.