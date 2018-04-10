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Детский сад с бассейном начали строить в Люберцах
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Детский сад с бассейном начали строить в Люберцах 

Вести Подмосковья 42 минуты назад
Фото: Вести Подмосковья
В Люберцах приступили к строительству детского сада с бассейном. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
Детский сад рассчитан на 250 детей, которых распределят в 11 возрастных групп. Новое детское учреждение примет детей в возрасте от полутора до семи лет.
В здании разместят «группы» детского сада с игровыми и спальнями, бассейн, залы для занятия физкультурой и музыкой. В новом медицинском учреждении будет работать логопед, психолог и врач.
На объекте будут созданы все условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения, отмечается в материале.
На прилегающей территории предусмотрена установка теневых навесов, детских игровых и спортивных комплексов, мест для отдыха, пешеходных дорожек, озеленение.
Завершить строительство детского сада планируется в конце года.
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